جامعة ” الملك سعود ” تعلن موعد صرف مكافآت الطلاب
كشفت جامعة الملك سعود بالرياض، عن موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات وبدل الإعاقة، لشهر جمادى الآخرة 1439هـ، حيث تقرر صرفها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 8/ 7/ 1439هـ.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، عميد شؤون القبول والتسجيل، في بيانٍ نُشر عبر موقع الجامعة الإلكتروني، حيث أكد ” السدحان ” أنه سيبدأ صرف المكافآت من يوم الأحد القادم الموافق 8 / 7 / 1439هـ، وكذلك صرف بدل الإعاقة.
وأشار ” السدحان ” ، إلى أنه سيتم صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب والطالبات المنتظمين بالفصل الدراسي الثاني لعام 1438 / 1439 هـ، موضحًا أن مبلغ المكافآت قد تجاوزالـ 40 مليون ريال.
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