جامعة ” الملك سعود ” تعلن موعد صرف مكافآت الطلاب

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بالرياض، عن موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات وبدل الإعاقة، لشهر جمادى الآخرة 1439هـ، حيث تقرر صرفها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 8/ 7/ 1439هـ.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، عميد شؤون القبول والتسجيل، في بيانٍ نُشر عبر موقع الجامعة الإلكتروني، حيث أكد ” السدحان ” أنه سيبدأ صرف المكافآت من يوم الأحد القادم الموافق 8 / 7 / 1439هـ، وكذلك صرف بدل الإعاقة.

وأشار ” السدحان ” ، إلى أنه سيتم صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب والطالبات المنتظمين بالفصل الدراسي الثاني لعام 1438 / 1439 هـ، موضحًا أن مبلغ المكافآت قد تجاوزالـ 40 مليون ريال.