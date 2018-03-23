وظائف شاغرة بجامعة الأمير سلطان في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سلطان بالرياض، عن رغبتها في تشغيل أشخاص بوظائف أكاديمية شاغرة في كلية الهندسة للسعوديين ” رجال – سيدات ” ، في عدد من التخصصات بكلية الهندسة، التي تريد شغلها بكوادر سعودية مؤهلة ” بدرجة أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد للسنة الأكاديمية 2018 – 2019 ” ، وذلك بداية من شهر أغسطس 2018.

وأوضحت الجامعة، أنه على المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة، وترسل السيرة الذاتية مع كتابة رمز التخصص في عنوان الرسالة على البريد الإلكتروني، وفقًا لما يلي:

التقديم للرجال من خلال: [email protected] .

التقديم للسيدات من خلال: [email protected] .