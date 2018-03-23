حمالات الصدر.. طريقة مبتكرة لتهريب الذهب في اليابان

طوكيو(صدى):

يبتكر مهربو الممنوعات سواء كانت مجوهرات ومعادن نفيثة أو مخدرات أو حبوباً محظورة، كل يوم طرقاً جديدة للتهريب بعيداً عن كشف الشرطة لأمرهم.

كانت الطريقة الجديدة الذي ابتكرها المهربون هذه المرة في اليابان، حيث حاولت 3 نساء تهريب كميات كبيرة من اذهب بإخفائها بطريقة سريفة في حمالات الصدر.

ونجحت الشرطة اليابانية، في القبض على النساء اللائي حاولن تهريب قطع ذهب بقيمة 50 مليون ين أي 471 ألف دولار في حمالات الصدر، بعد كشفهن في مطار مدينة هوكايدو.

وكشفت الشرطة أنهن أخفين الذهب المهرّب في جيوب سرية في حمالات الصدر، و وضعن في كل جانب قطعة ذهبية على شكل قرص، قطره 11 سنتيمتراً ووزنه 1.75 كيلوجرام.