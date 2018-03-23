معارض السيارات تقدم تخفيضات لمواجهة ركود المبيعات

نايف السالم(صدى):

صرح مستثمرون بقطاع السيارات، أن السوق يشهد ركودًا كبيرًا وصل لـ 85%؛ مما أدى لتخفيض الأسعار بنسبة كبيرة، حيث اضطر أصحاب وكالات ومعارض، بيع السيارات الجديدة والمستعملة، لتقديم عروض وتخفيضات؛ لتصريف السيارات المخزنة لديهم، مقابل أقل هامش ربح.

وبالتطرق لأسباب هذا الركود، أوضح عبدالله طاشكندي، مدير أحد فروع وكالات السيارات بجدة، أن القطاع يواجه ركودًا بنسبة 85%؛ لعدة أسباب منها:

– ارتفاع أسعار البنزين.

– تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

– زيادة أسعار إيجارات المعارض.

– استمرار ارتفاع أسعار التأمين، على المركبات، وأسعار قطع الغيار الاستهلاكية.

ويجدر الإشارة إلى أن قطاع السيارات المستعملة، شهد ركودًا تدريجيًا، تراوح بين 80 لـ 85% ، وذلك خلال الفترة الماضية.