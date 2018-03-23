لاعبو برشلونة وريال مدريد يتبادلون السخرية على الواتساب

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن اللاعب الإسباني ” بيكيه ” ، المنضم لصفوف نادي برشلونة، هو صاحب فكرة إنشاء ” جروب ” واتساب يجمع لاعبين من نادي برشلونة ونادي ريال مدريد من أجل السخرية من بعضهم البعض.

حيث أن المدافع الإسباني ونادي برشلونة هم من وراء إنشاء جروب على تطبيق واتس آب يسمح للاعبي ناديين برشلونة وريال مدريد بالتحدث وتبادل السخرية.

وفي حوار خاص مع صحيفة أمريكية رياضية، صرح بيكيه إنه من وراء هذا الجروب، موضحًا أن إنشائه كان يهدف إلى تبادل السخرية.