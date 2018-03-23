وزير الطاقة يوضح علاقة ” طرح أرامكو ” ببورصة نيويورك

عادل الحربي(صدى):

جدد خالد الفالح، وزير الطاقة، حديثه بشأن علاقة بورصة نيويورك بالطرح العام الأولي لشركة النفط ” أرامكو ” – 5% من نسبة الأسهم – ، حيث أوضح أن ” بورصة نيويورك ما زالت في السباق ” ، مشيرًا لأن عملية الطرح قد تكون في النصف الثاني من العام الجاري 2018.

وأكد ” الفالح ” ، أن المملكة قد تمضي قدمًا في طرح عام أولي لشركة النفط ” أرامكو ” في بورصة دولية مثل لندن أو نيويورك، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2018، قائلًا: ” قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء ” .

وتابع وزير الطاقة: ” لدينا بواعث قلق، من البديهي أن أرامكو كبيرة جدًا ومهمة جدًا وقيمتها عالية جدًا، ومن المحتمل أننا قد نُواجِه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية، وإجراءات التقاضي والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارنا النهائي ” .

حيث جاء ذلك على الرغم من وجود حالة من القلق بالمملكة من خطر ” دعاوى قضائية ” ضد شركات نفط أمريكية بسبب ملف الاحتباس الحراري، الأمر الذي دفع ” الفالح ” – في وقت سابق – للتذكير بأنَّ شركة أرامكو ” كبيرة جدًا ومهمة جدًا ” .