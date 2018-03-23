بالفيديو.. ظهور جديد للأمير محمد بن نايف وسط الأمطار في المقناص

نايف السالم(صدى):

ظهر سمو الأمير محمد بن نايف، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، في رحلته للمقناص بمنطقة الحدود الشمالية.

ويظهر الأمير وهو برفقة مرافقيه داخل مخيمه الصحراوي بعد هطول أمطار غزيرة عليهم، حيث يمضي رحلة في المخيم خلال فصل الشتاء.

يشار إلى أن هذه ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير محمد بن نايف منذ إعفائه من جميع مناصبه في 2016، حيث ظهر في صورة في 26 يونيو إلى جانب حفيده على موقع ” تويتر ” .

ويذكر أن آخر ظهور للأمير محمد بن نايف، لدى مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.