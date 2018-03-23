ولي العهد يكشف طريقة تعلمه الإنجليزية

نايف السالم(صدى):

كشف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، عن الطريقة التي تعلم من خلالها اللغة الإنجليزية.

وقال ” ولي العهد ” خلال حواره مع قناة ” سي.إبي.إس ” الأمريكية: ” تعلمت الإنجليزية من مشاهدة الأفلام أثناء طفولتي، وأن 70 % من المواطنين الذين يقل عمرهم عن 35 عامًا كانوا يفعلون مثلي ” .

وعند توجيه السؤال عن حياته الشخصية، قال: ” حياتي الشخصية شيء أود أن أحتفظ به لنفسي، ولا أحاول لفت الانتباه لها، وإذا أرادت بعض الصحف أن تشرح شيئًا عن ذلك، فالأمر متروك لهم “.

وتابع ولي العهد: ” أنا شخص غني ولست فقيرًا، أنا لست غاندي أو مانديلا، وعضو من الأسرة الحاكمة التي كانت موجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية. وحياتي الشخصية هي نفسها كما كانت قبل 10 أو 20 سنة، لكن ما أفعله كشخص أنني أنفقت جزءًا من مدخولي الشخصي على الأعمال الخيرية، أنفقت ما لا يقل عن 51% على الناس و49% على نفسي، أنا شخص أعمل من بعد الظهر حتى آخر الليل مع زملائي الوزراء في مكتبي ” .