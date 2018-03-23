الدوريات تطيح بـ 16 ألف مطلوب خلال 6 أيام

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الحملة الأمنية الموحدة خلال ستة أيام، بداية من يوم 1 إلى يوم 5 / رجب /1439هـ.

حيث كشفت المديرية، عن عدد من تم ضبطهم خلال الأيام الستة المذكورة، الذي تمثل في أكثر من 16 ألف شخص، منهم 4385 شخصًا في قضايا جنائية، والباقون مخالفات نظامية، وحالات اشتباه.

ضبطت الدوريات، عدد وصل إلى 3108 من المركبات، منها 250 مركبة مسروقة، والباقون بدون إثبات ملكية، أو مركبات مطلوبة، وغيرها.

أما بالنسبة للأسلحة، فقد تم ضبط عدد 2392 قطعة سلاح، منها 16 بندقية نارية، و91 مسدسًا، والأخرى رشاش وبنادق هوائية وسلاح أبيض، و2152 ذخيرة حية، وذلك خلال نفس الفترة.

فيما ضبطت الدوريات 713 قارورة مسكر، وعددًا من الجراكل والبراميل، و1602 حبة مخدرة، و15.4 كيلو حشيش، و59.4 كيلو قات، وكميات ضئيلة من الهيروين والشبو، وذلك وفقًا لما أكدته مديرية الأمن العام.