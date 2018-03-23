3 دقائق من شرطة الشارقة أنقذت حياة امرأة وجنينها

أبو ظبي(صدى):

كادت امرأة أن تلد في أحد طرق السير بالشارقة حيث جاءتها آلام المخاض أثناء مرافقة زوجها لها بالسيارة، إلا أن ازدحام حركة السير عند وقت الذروة في الصباح الباكر، تسبب في خطر كبير عليها لعدم قدرة الزوج على التحرك إلى أي مستشفى.

واستعان الزوج بشرطة الشارقة، أمس الخميس، لإغاثة زوجته حيث طلب منهم المساعدة في الوصول إلى أحد المستشفيات، الأمر الذي استجابت له الشرطة على الفور، ووجهت إدارة المرور والدوريات، دورية لإفساح الطريق أمامه، وتمكينه من الوصول سريعاً إلى وجهته.

وبمجرد وصول سيارة الدورية إلى الموقع بعد 3 دقائق من ورود البلاغ، لاحظ رجل الشرطة أن السيدة في حالة ولادة متعسرة، لذلك قرر أن الموقف يحتاج إلى مساعدة أكثر، فتواصل مع غرفة العمليات، التي سمحت له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى.

وبالفعل، نجحت الدورية في إيصال السيدة خلال ثلاث دقائق فقط إلى المستشفى، حيث وضعت مولودها بسلام.

من جانبه، أعرب الزوج عن شكرة وامتنانه لدولة الإمارات على ما تقدمه للمواطن والمقيم من رعاية واهتمام، مشيداً بدور شرطة الشارقة.

وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن ما قام به رجالها، يعد من صميم واجبهم ودورهم في الاهتمام بكل فرد من أفراد المجتمع.