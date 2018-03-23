صور حديث ودي بين سمو ولي العهد والأمير بندر بن سلطان تجذب المغردين

عادل الحربي(صدى):

جذبت صور لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الاستخبارات الأسبق الأمير بندر بن سلطان من حفل الشراكة السعودية الأمريكية الذي أقيم أمس الخميس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العاصمة الأمريكية واشنطن، شهدت أمس احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأمريكا، بحضور سمو ولي العهد وبمشاركة شخصيات سعودية وأمريكية صنعت الكثير في سبيل الشراكة الراسخة بين البلدين.

وألقى الأمير محمد بن سلمان الخطاب الرئيسي في الحفل، كما وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق وأحد الشخصيات السعودية التي خدمت العلاقات الثنائية بين البلدين الأمير بندر بن سلطان كلمة تحت عنوان معا ننتصر، أضاء فيها على تاريخية تلك الصداقة والعلاقات الراسخة بين البلدين.