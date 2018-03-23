متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية، هناك أنواع من النساء التي لا يمكن للرجل تحملهن وينفر منهن إلى أقصى الحدود.

من هنا، نعرفك على 3 أنواع من النساء يكرهها الرجال:

• المرأة الغيورة والحسودة: يكره الرجل المرأة الغيورة والحسودة، إلى أقصى الحدود، فلا يتحمل وجودها على الاطلاق، خصوصاً أنها شخص يحمل الطاقة السلبية أينما حلّ.

• المرأة الضحية: لعل أكثر ما يكرهه الرجل من المرأة المغرورة والغيورة، هو تلك المرأة الضعيفة التي تلعب دائماً دور الضحية والمستضعفة، والتي تحاول الحصول على استعطاف الآخرين وانتباه المحيط بشتى الوسائل.

• المرأة العنيدة: لا يتحمل الرجل المرأة العنيدة والتي لا يمكنها ضبط أعصابها وردات فعلها خصوصا أمام الآخرين، فمن شأن ذلك تقليل لاحترام الحبيب وقيمته وهذا ما ينعكس سلباً على مسار العلاقة العاطفية بين الثنائي.