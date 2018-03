بالفيديو.. بلقيس تغني وترقص قبل ولادتها بأيام قليلة

أفراح #آل_مكتوم و #القاسمي شيوخي فخم ومميز وأقدر اقول انه اقوى وأفخم زواج لهذا الموسم وختامه مسك معاي ماشاء الله تبارك الله كل الشكر لمديرة اعمالي المتميزة ريم اليوسف لحسن التنظيم والشكر لاخواني سهام وهشام من شركة @laylati_weddings_events كان تنظيم روعة ومهندس الصوت الفخم فهد خوري وفرقتي الموسيقية المبدعة جدا بالامارات بقيادة اخوي أحمد الكواري ومرافقتي العجيبة سيما.. تحية قلبية مني للعروس الغالية لاختياري وهذا يشرفني وللشيخات الكرام والحضور كله كان متفاعل ويجنن وابتسامتهم ما فارقتهم 💕💕💕💕💕💕 انتظروني الموسم القادم 😍😍😍 باْذن الله اقوى وأجمل

