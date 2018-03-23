بالفيديو.. بلقيس تغني وترقص قبل ولادتها بأيام قليلة

نورة الشهري(صدى):

أثارت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، الكثير من جدل متابعيها ، وذلك عن طريق فيديو لها وهي تغني وترقص في أحد الأفراح الكبرى لعائلة آل مكتوم والقاسمي.

حيث نشرت بلقيس فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث ظهرت وهى ترقص رغم اقترابها من موعد وضع طفلها الأول.

كما قامت بلقيس بتقديم الشكر لمديرة أعمالها وكل فريق عمل الحفلة لما لاقته من نجاح كبير، وأكدت أن هذا آخر حفل زفاف ستقدمه هذا الموسم ويعتبر الأقوى والأهم.