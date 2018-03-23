بالفيديو.. بلقيس تغني وترقص قبل ولادتها بأيام قليلة
أثارت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، الكثير من جدل متابعيها ، وذلك عن طريق فيديو لها وهي تغني وترقص في أحد الأفراح الكبرى لعائلة آل مكتوم والقاسمي.
حيث نشرت بلقيس فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث ظهرت وهى ترقص رغم اقترابها من موعد وضع طفلها الأول.
كما قامت بلقيس بتقديم الشكر لمديرة أعمالها وكل فريق عمل الحفلة لما لاقته من نجاح كبير، وأكدت أن هذا آخر حفل زفاف ستقدمه هذا الموسم ويعتبر الأقوى والأهم.
أفراح #آل_مكتوم و #القاسمي شيوخي فخم ومميز وأقدر اقول انه اقوى وأفخم زواج لهذا الموسم وختامه مسك معاي ماشاء الله تبارك الله كل الشكر لمديرة اعمالي المتميزة ريم اليوسف لحسن التنظيم والشكر لاخواني سهام وهشام من شركة @laylati_weddings_events كان تنظيم روعة ومهندس الصوت الفخم فهد خوري وفرقتي الموسيقية المبدعة جدا بالامارات بقيادة اخوي أحمد الكواري ومرافقتي العجيبة سيما.. تحية قلبية مني للعروس الغالية لاختياري وهذا يشرفني وللشيخات الكرام والحضور كله كان متفاعل ويجنن وابتسامتهم ما فارقتهم 💕💕💕💕💕💕 انتظروني الموسم القادم 😍😍😍 باْذن الله اقوى وأجمل
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