خطط المملكة تقود أسعار ” النفط ” للارتفاع عالميا

علي القحطاني(صدى):

بعد إعلان المملكة، عن خطط تمديد القيود المفروضة على الإنتاج، ارتفعت اليوم الجمعة، نسبة أسعار النفط عالميًا، بنسبة 1%.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن ” أوبك ” و روسيا، تقودان فرض قيود على إنتاج النفط، حيث يجري تطبيقها منذ 2017 حتى عام 2019؛ وذلك من أجل تقليص الفجوة بين حجم النفط المعروض، والطلب عليه عالميًا.

من الجدير بالذكر، أن مخاوف نشوب حرب تجارية بين أمريكا والصين، تخيم على المستثمرين، حيث يمثل إرتفاع أسعار النفط يمثل تحديًا لأسواق، لأسواق الأسهم العالمية، في حين حقق الذهب، ارتفع ليصل إلى اعلى مستوى له في أسبوعين.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الموافق الخميس؛ بهدف فرض قيود تجارية على الصين، كما طلب من الممثل التجاري للولايات المتحدة، في فترة مدتها 15 يومًا، تقديم قائمة بالسلع الصينية التي تشملها زيادة القيمة الضربيبة، وتقدر الرسوم التي سيفرضها ” ترامب ” ، على المنتجات الصينية بحوالي 60 مليار دولار.

ى 64.97 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.9 في المئة لتصل إلى 69.52 دولار للبرميل.