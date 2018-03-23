الخيانة إدمان.. قطر تمول الكيان الصهيوني بملايين الدولارات على حساب فلسطين

طلال الضوي(صدى):

أصبحت العلاقة الثنائية بين قطر وإسرائيل ظاهرة جلياً أمام العالم كله، ولم تقف الدوحة في هذه العلاقة عند حدود طلب الدعم من اللوبي الصهيوني بل تخطتها إلى تمويل هذا اللوبي، وكأنها تحاول جاهدة بيان خيانتها للشعب الفلسطيني.

وتحدَّثت الصحف العالمية، عن مباحثات سرية بين قطر وقيادات الجماعات الصهيونية في أمريكا؛ لتقديم الدعم المالي لهم لدعم سياساتها في أمريكا، حيث دفعت 200 مليون دولار كنوع من الدعم لمنظمة ” أيباك ” التي تعتبر أكبر تجمع للمنظمات الصهيونية في أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، قد أوضح أن هذه المنطقة لم توجد لنشر السلام، وإنما وجدت للدفاع عن مصالح حكومة إسرائيل لدى الحكومة الأمريكية والكونجرس، فإذا أراد أي عضو في الكونجرس إعادة انتخابه فلا يمكنه على الإطلاق اتخاذ موقفاً مع الفلسطينيين، أو المطالة بانسحاب إسرائيلي لحدودها الدولية، أن الدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما تعتبر ” أيباك ” السبب الرئيسي وراء وقف الدعم الأمريكي لقطاع غزة، كما أنها قدَّمت دعم مالي لإٍرائيل بلغ في 2008 ما يقرب من 2.5 مليار دولار، وهي أنشأت بعد 3 سنوات من إقامة دولة الكيان الصهيوني بهدف تسويق مصالح إسرائيل، وتتدخل بدور كبير في تحديد ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان نظام قطر بنفسه، قد أقر على لسان سفيره في فلسطين محمد العمادي بمساعدة الدوحة لإسرائيل على تجنب حرب أخرى في غزة، معتبراً أن أموال الإغاثة للفلسطينيين التي تحولها بمباركة من واشنطن.

وأشارت صحف عربية، إلى أن النظام القطري لم يعد يشعر أنه يحكم دولة ذات سيادة، بل بات يرتمي في أحضان كل من يفتح له ذراعيه من أعداء الأمة العربية ومن القوى الخارجية، سواء إسرائيل أو إيران أو تركيا.