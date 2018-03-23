بالفيديو.. استمرارا للعنصرية.. الشرطة تقتل شابا بكاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه شرطيين، وهما يطلقان وابل من الأعيرة النارية، على شاب أسود أعزل في ” سكرامنتو ” ، عاصمة ولاية كاليفورنيا؛ مما تسبب في إثارة احتاجات بالشوارع؛ عرقلت المرور بالمدينة لساعات أمس الخميس.

وفي هذا السياق، أوضحت الشرطة أن الفيديو، الذي صورته الكاميرات، التي كانت مثبتة بملابس الشرطيين، خلال المواجهة التي دارت مساء الأحد، أظهرت القتيل، ستيفون_كلارك، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو يمسك شيئًا، تبين فيما بعد أنه هاتف محمول، بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارًا ناريًا.

كما ذكرت أن إطلاق الرصاص، حدث بعد بلاغ، يُفيد بأن شخصًا يكسر نوافذ سيارات، بمنطقة سكنية وجدت فيها الشرطة فيما بعد ثلاث سيارات، لحقت بها أضرار.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة، أحدث واقعة في سلسلة أحداث، قتلت فيها الشرطة سودًا عزَّلاً، في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ، 2014 وأثارت جدل واسع حول وجود تحيز عنصري، في نظام العدالة الجنائية وحول استخدام القوة المفرطة.

يٌذكر أنه تجمع أمس الخميس، أكثر من 200 متظاهر؛ للتنديد بإطلاق النار، وذلك في احتجاج نظمته حركة ” بلاك لايفز ماتر ” ، أو ” حياة السود مهمة ” .



