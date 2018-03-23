فيديو مرعب لفيل غاضب يقتل مدربه ويثير الفوضى بمهرجان ديني

نيودلهي(صدى):

شهد مهرجان ديني بولاية كيرالا الهندية، حالة من الذعر بين المصلين، عقب إصابة فيل بنوبة جنون، أسفرت عن قتل مدربه قبل أن يبدأ بمطاردة العديد من المصلين في المهرجان.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأفيال يستعرضون أمام حشد لمئات المصلين قبل أن يفقد فيل هدوءه ويرمي أربعة أشخاص يركبون على ظهره بما في ذلك مدربه على الأرض.

ويمكن رؤية الفيل يضرب عدة أشخاص بخرطومه وأنيابه، ثم دهس مدربه وقتله، وصدم الفيل الجميع عندما التف وضرب فيلا آخر أوقعه على الأرض ما أسفر عن إصابة العديد من الاشخاص .