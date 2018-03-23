بوفون يرد بقوة على منتقدي انضمامه لتشكيلة إيطاليا

نواف السالم(صدى):

رد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، على المنتقدين لانضمامه إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي؛ لخوض وديتي الأرجنتين وإنجلترا.

وقال بوفون صاحب الـ 40 عام، إن إيطاليا دولة غريبة؛ حيث أنه لا يوجد سبب لانتقاد اختياره ضمن تشكيلة المنتخب.

وأضاف بوفون: ” نحن دولة غريبة، لكني أعرف ذلك بالفعل.. أنا حارس يوفنتوس وهو بالتأكيد ليس فريقاً من الدرجة الخامسة.. إثارة مثل هذا الجدل بعد أن ارتديت قميص المنتخب الوطني، بدرجات متفاوتة من النجاح، لمدة 25 عاماً يبدو غريباً للغاية بالنسبة لي ” .

وكان من بين المهاجمين لبوفون، والمعترضين على انضمامه للمنتخب مدافع إيطاليا السابق كلاوديو جنتيلي.