أسطورة الكرة البرازيلية روبرتو كارلوس يشرد أبنائه

نواف السالم(صدى):

أثارت باربرا ثورلر رفيقة أسطورة الكرة البرازيلية روبرتو كارلوس ونجم ريال مدريد السابق، جدلًا جديدًا عن اللاعب بإعلانها أنه يريد تشريدها هي وولديه.

وقالت ” ثورلر ” إن ” روبرتو ” أخبرها بأنه يريد الشقة التي تجلس بها مع أبنيها بيرناردو وبيتينو؛ لرغبته في بيعها.

وأوضحت: ” أرسل والد أبنائي روبرتو كارلوس إشعاراً يطلب مني مغادرة شقتي، إذ يُريد وضع ولديه في الشارع.. سألته لماذا يُريد الشقة، فأخبرني بأنها للبيع.. هذه وقاحة ” .

وعقب اتخاذ روبرتو لهذا القرار، باتت ثورلر تواجه خطر العيش في الشارع برفقة أبنيها.

وتعد تلك الأزمة ليس الأولى بين نجم الريال ورفيقته، حيث تشاجر روبرتو مع صديقته السابقة باربرا ثورلر في 2017، واتهمته بعدم مساعدتها مالياً في العناية بأطفالهما بيرناردو وبيتينو، بينما أدانت محكمة برازيلية روبرتو كارلوس بالسجن ثلاث أشهر، لأنه تأخر في دفع نفقة ابنيه، والتي تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي.

ويعد روبرتو كارلوس أسطورة منب ين أساطير كرة القدم؛ حيث كارلوس خاض مسيرة كروية حافلة بالألقاب والإنجازات، ما بين تجربته في ريال مدريد الإسباني،والمنتخب البرازيلي.