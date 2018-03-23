بالفيديو.. أمير عسير يشارك ميدانيا في حملات أمنية

أبها(صدى):

قام الأمير تركي بن طلال، نائب أمير منطقة عسير، اليوم الخميس، بالمشارك ميدانيًا في حملات أمنية، على بعض مناطق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وذلك ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

ورصدت مقتطع فيديو، لحظات تجول الأمير في بعض المناطق، ويستمع لشرح من مدير الحملة، عن المناطق والقرى والمراكز، التي تمت مداهمتها مؤخرًا؛ لضبط العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة.

من الجدير بالذكر، أن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وصل الثلاثاء الماضي، لمدينة ” أبها ” ؛ لمباشرة مهامه نائبًا لأمير منطقة عسير، خلفًا للأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبد العزيز، رحمه الله.