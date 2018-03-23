توظيف 500 مواطنة بمطارات المملكة خلال العام الجاري

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن اعتزامها توظيف 500 مواطنة على مستوى مطارات المختلفة بالمملكة، وذلك لإحلالهن في وظائف يشغلها أجانب، وذلك خلال العام الجاري.

ومن جانبه، كشف عمر النجار، الرئيس التنفيذي للشركة، عن تلقي الشركة طلبات توظيف من 17 ألف مواطنة عبر موقعها الإلكتروني ، موضحًا أن الشركة وقعت عقود عمل مع 150 من حاملات الماجستير والبكالوريوس للعمل في مطارات المملكة.

وأوضح ” النجار ” ، أن الشركة ستقوم بتوظيف 250 شابًا وفتاة في مطار الملك عبد العزيز الجديد بمدينة جدة بشكل مبدئي، وذلك ليصل العدد في المستقبل القريب إلى ثلاثة آلاف موظف وموظفة.