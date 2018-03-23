وائل جسار يروج لحفله الأول بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية لأول مرة يوم 6 أبريل القادم.

لذلك نشر جسار فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، كما طلب جسار من جمهوره أن يحضروا بكثرة ليستمتعوا معه بغناء أفضل الأغاني التي يحبونها.

وعبر وائل جسار عن سعادته البالغة بملاقاة جمهوره السعودي للمرة الأولى داخل المملكة.

والجدير بالذكر أن وائل جسار، قد طرح منذ أيام أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم وهي بعنوان ” حبها فرض ” .