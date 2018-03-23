القضاء ينتصر لـ ” الإسكان ” في 200 دعوى ضدها بشأن ” الأراضي البيضاء “

نايف السالم(صدى):

أفادت مصادر في وزارة الإسكان، بأن القضاء نصف الوزارة ضد ملاك أراض اعترضوا على إجراءاتها الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، حيث كسبت 200 دعوى قضائية رفعت منهم ضدها.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة بانتظار سداد 573 مالكاً في الدمام رسوم الأراضي التي يملكونها على مساحة 112,898,521 متراً مربعاً من الأراضي الخام البيضاء، موضحاً أنه يجب على ملاكها تطويرها وذلك في مدة أقصاها 20 شعبان القادم .

وأكد أن المخالفين سيتم تغريمهم من قبل لجنة مشكلة من وزارتي الإسكان والمالية، والتي ستعمل على تحديد المراحل الزمنية، بغرامة لا تتجاوز مقدار قيمة الرسم، في حالات عدم التسجيل أو تقديم بيانات خاطئة أو عدم التسديد بعد انتهاء المدة النظامية.

وشدَّد على أن الوزارة تستهدف ألا تكون هناك أراض بيضاء خام غير مطورة، مشيراً إلى أن هناك لجنة نظر مخصصة في قراءات مخالفات نظام رسوم الأراضي البيضاء تدرس جميع الاعتراضات.