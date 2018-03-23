اقتحام مؤسسة صحفية كبرى في اليمن واختطاف موظفيها

فهمي محمد(صدى):

تعرضت مؤسسة الشموع الصحفية في مدينة عدن باليمن، وصحيفة ” أخبار اليوم ” التي تصدر عنها، فجر اليوم الجمعة، للاقتحام من قِبل مسلحين مجهولين، واختطاف عددًا من العاملين بها.

حيث قدم المسلحون لمبنى الصحيفة – الواقع في المدينة الخضراء بمديرية دار سعد شمال عدن – على متن ثلاث سيارات، واقتحموا المؤسسة، اختطفوا عددًا من موظفيها واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

جاء ذلك في بيانِ صادر عن إدارة مؤسسة ” الشموع ” الصحفية التي تعرضت للاعتداء، دون توجيه أصبع الاتهام لأي جهة.

جدير بالذكر، أن المؤسسة ذاتها قد تعرضت لاقتحام من مسلحين مجهولين من قِبل، في بداية مارس الجاري، الأمر الذي نتج عنه إحراق مطابعها بالكامل، مما ألحق أضرارًا مادية فادحة بها، فضلًا عن إيقاف صحيفة ” أخبار اليوم ” عن الصدور.