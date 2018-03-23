حسين الجسمي.. أنا إماراتي الهوية ومصري الهوى

أماني الغامدي(صدى):

نشر المطرب حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” ، مقطع فيديو أثناء مشاركته في حملة ” أنت الأمل ” لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات وحث المصريين على المشاركة.

وقال الجسمي :” بكل فخر أَنِّى إماراتي الهويّة.. مصري الهوى.. عربي العشق وأعشق كل حبة تراب في وطني العربي الحبيب “.

مع العلم أن الجسمي قد طرح أغنية وطنية بعنوان ” مساء الخير ” ، والتي تتحدث عن الإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وتم تصوير الأغنية على مدار يومين كاملين، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.