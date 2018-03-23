رجل ينتحل صفة ” والد ” فتاة لإجبارها على ممارسة الجنس معه

برازافيل(صدى):

قام رجل من الكونغو، بإنتحال صفة والد فتاة؛ وذلك بعد تزوير أوراقها الثبوتية، ولم يكتفي الرجل بذلك، بل أقدم أيضًا على اغتصاب فتاة، ليحكم القضاء الفرنسي عليى بالسجن 15 عامًا.

وبالتطرق لتفاصيل القضية، ولدت الضحية التي الآن الـ 18 من العمر، في جمهورية ” الكونغو ” الديمفراطية، ووصلت غلى فرنسا، وهى في سن الرابعة مع عمها، ثم عاد عمها وتركها مع صاحب البيت، حيث كان يقيم، حيث أقنعاها بأنه والدها وأن زوجته والدتها.

وقام الرجل بتزوير أوراق ثبوتية لها، متلاعبًا بالأسم وتاريخ الولادة، وببلوغ الفتاة عامها التاسع، أصبح الرجل يجبرها على ممارسات جنسية، ويهددها بإعادتها إلى أفريقيا إن أخبرت أحدًا.

يجدر الإشارة إلى أن الفتاة، قامت برفع شكور أمام القضاء، متسلحة بمحادثة مسجلة؛ لإثبات دعواها، وأثناء التحقيقات، تبين من فحص الحمض النووي، أن الرجل ليس والدها، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.