وكيل وزارة التعليم الأهلي يزور مدارس فاستراك كيدز

سعيد العجل(صدى):

قام وكيل وزارة التعليم الأهلي الدكتور سعد الفهيد يوم الخميس ٢٢ /٣ / ٢٠١٨ بزيارة لمدارس فاستراك كيدز ( التعليم المبتكر العالمية ) الفرع الثاني بجدة لدعم مثل هذه المبادرات باعتبارها نموذجا فريداً للتعليم ( بالترفيه) ولأنها تتماشى مع رؤية المملكه ٢٠٣٠ في إحضار الممارسات العالمية في التعليم إلى البلاد .

هذا وقد كان في استقبال معالي وكيل الوزارة كل من المهندس صبحي بترجي وحمزه صبحي بترجي وعدد من العاملين بالفرع حيث أكد بترجي أن مثل هذه الزيارة تعتبر جرعة نشاط وحافز لمواصلة العمل والعطاء في الطريق الذي تنتهجه مدارس فاستراك كيدز .

وأضاف بترجي أن الهدف من إنشاء هذا النوع من المدارس يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا كآباء ومعلمين ومجتمع أن نوفر لأطفالنا أفضل فرص في هذا العالم المتصل ببعضه وإيماناً منا بأن أفضل استثمار نقوم به اليوم هو أن نستثمر في مواهب ومهارات أطفالنا.

من جهته عبر الدكتور الفهيد عن سعادته البالغة بما رآه من نظام تعليمي يجمع بين العلم والترفيه في آن واحد ما يجعل الطلاب لا يصابون بالملل بل يظلون في تشوق للمزيد من العلم ، مؤكداً أن الوطن بحاجة لكل ما يعين على تحقيق الرؤية 2030 وأبنائنا هم من يستطيع تحقيقها وليس غيرهم ، موجهاً شكره في نهاية الزيارة لجميع القائمين على المدارس متمنياً لهم التوفيق في كل ما من شأنه رفعة الوطن والاهتمام بأبنائه .