ننشر قائمة طعام حفل الشراكة السعودية الأمريكية

واشنطن(صدى):

شملت قائمة الطعام الفاخرة التي أعدتها سفارة المملكة في واشنطن خلال حفل الشراكة السعودية الأمريكية، اليوم الجمعة، مأكولات شرقية وغربية.

وتضمنت القائمة كلا من : ” طبق روبيان بخلطة البابا غنوج، ومخبوزات شرقية وغربية “، والطبق الرئيسي ” لحم التندورين مع خلطة الدقة الشرقية والطحينة، وشرائح البطاطس بالليمون “.

وتضمنت القائمة حلويات عبارة عن كعكة بالشوكولاته والعسل، وأنواع متعددة من التمور، مصحوبة بالقهوة والشاي.

أكد يذكر أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،أكد خلال الحفل أن العلاقات السعودية الأمريكية امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية.

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