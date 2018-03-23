مسلحون يقتحمون صحيفة ويختطفون العاملين بها في عدن

فهمي محمد(صدى):

اقتحم مسلحون مبنى مؤسسة الشموع للصحافة وصحيفة أخبار اليوم التي تصدر عنها بمدينة عدن واختطفوا عددا من العاملين فيها.

وأصدرت الصحفية بيانا قالت فيه إن ” المسلحين قدموا على متن ثلاث سيارات واقتحموا مبنى المؤسسة الواقع في المدينة الخضراء بمديرية دار سعد شمالي عدن “.

وأوضحت أن المسلحين اختطفوا عددا من موظفي المؤسسة واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون توجيه أصبع الاتهام لأية جهة.

كانت المؤسسة ذاتها تعرضت مطلع مارس الجاري لاقتحام من مسلحين مجهولين ، وتم حرق مطابعها بالكامل.