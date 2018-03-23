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قيادي كردي يتوعد لجيش تركيا ومرتزقة أردوغان

قيادي كردي يتوعد لجيش تركيا ومرتزقة أردوغان
دمشق(صدى):

أكد الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي، القيادي الكردي، آلدار خليل،أن الانتصار في عفرين سيكون حليفًا خلال المرحلة القادمة ، متوعدًا للجيش التركي بتلقينه درسا قاسيا.

وأوضح خليل أن المقاومة في عفرين السورية دخلت مرحلة جديدة، قائلا: ” رغم الصعوبات والأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي عفرين الذين نزحوا إلى شيراوا والشهباء، قرروا أن لا يبتعدوا عن مدينتهم، لذلك نحييهم على مقاومتهم وصمودهم “.

وأضاف: ” رفع الجيش التركي علم بلاده فوق عفرين ليقول للعالم إن عفرين أصبحت مدينة تركية، لكن لن نسمح لهم بالوصول إلى مآربهم “.


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