الجبير: منهجنا هو الضغط على إيران لتعديل السلوك المرفوض

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن إيران هي المعضلة الأساسية لدول المنطقة، من خلال تصديرها التطرف والإرهاب، وأوضح قائلا: ” على مدار ثلاثة عقود مددنا أيدينا بالصداقة ولكن كانت الإجابة دائما الموت والدمار، ومنهجنا هو الضغط على إيران لتعديل السلوك المرفوض.”

وأضاف الجبير خلال كلمته بمعهد بروكينغز بواشنطن أن طهران تعمل على تصدير سياستها وتقابل كل دعوات الصداقة بالموت والدمار، قائلا: ” المشكلة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي إيران، فهي تصدر الأصولية والتطرف في كافة أنحاء المنطقة وهي ترعى الإرهاب كما أنها تتدخل في شؤون الدول بأسلوب سلبي جدا “.

وأشار إلى أن الخلاف بدأ مع طهران منذ حدوث ثورة الخميني في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أخذت على عاتقها أن تكون الأب الروحي لكل الشيعة في العالم وهذا أمر غير مقبول.”