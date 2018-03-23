بالصور..امرأة تشارك فرحة حملها مع النحل وتضعه على بطنها
يعد النحل من الحشرات الاجتماعية، لكن يخشاه الكثيرون خوفا من التعرض للقرص منه، لكن العكس تماما يحدث مع ” ايميلي مولر” مربية النحل.
اشتهرت مولر بكونها المرأة التي يمكنها التحدث إلى النحل ، فهي تتعامل معهم بحب وصداقة وتحب أن تشاركهم حياتها.
وشاركت فرحة حملها مع النحل وكانت تعرضت لأكثر من عملية إجهاض من قبل لكنها هذه المرة اكتمل حملها.
وخضعت لجلسة تصوير مع النحل على بطنها، وأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي،لكنها أكدت أنها كانت تشعر بسعادة النحل وهو على بطنها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44404 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 26606 ] نشر منذ 2 ساعتين
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