خليجي يخطف طفلة بسيارة والدتها ويهتك عرضها

المنامة(صدى):

حكمت المحكمة الجنائية في البحرين بحبس مواطن 12 سنة بتهمة خطف طفلة بسيارة وحاول هتك عرضها، وسرقة أغراض والدتها.

كانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من والدة المجني عليها يفيد بسرقة مجهول السيارة وداخلها طفلتها، كما كان في سيارتها هاتفها، ومبلغ 30 دينارًا، وبطاقات أخرى رسمية.

وبعد التحريات والتوصل للطفلة والقبض على المتهم ،كشفت الطفلة أن المتهم طلب منها الجلوس في الكرسي الأمامي، وقام بالتحرش بها.