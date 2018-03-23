خليجي يخطف طفلة بسيارة والدتها ويهتك عرضها
حكمت المحكمة الجنائية في البحرين بحبس مواطن 12 سنة بتهمة خطف طفلة بسيارة وحاول هتك عرضها، وسرقة أغراض والدتها.
كانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من والدة المجني عليها يفيد بسرقة مجهول السيارة وداخلها طفلتها، كما كان في سيارتها هاتفها، ومبلغ 30 دينارًا، وبطاقات أخرى رسمية.
وبعد التحريات والتوصل للطفلة والقبض على المتهم ،كشفت الطفلة أن المتهم طلب منها الجلوس في الكرسي الأمامي، وقام بالتحرش بها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44404 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ماجاه ,,
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
محارم الناس وأموالهم ماهي لعبه متى ماطبق القانون والشرع باالدوله استقامو الناس واختفت الجريمه