بالصور..معرض توعوي لـ ” الهلال الأحمر ” في ” الحكير القابضة “

سعيد العجل(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر ممثلة بإدارة التدريب بمنطقة الرياض، أمس، معرضاً توعوياً في مجموعة الحكير القابضة.

وافتتح المعرض مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني ،بحضور لجنة اصدقاء الهلال الاحمر.

واستمع الحضور لشرح مفصل عن المعدات والأدوات المستخدمة داخل سيارات الإسعاف، وما يحتويه من مجسمات ووسائل وكتب توعوية ومطويات واستاندات تثقيفية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض أن الهدف من إقامة المعرض تقديم النصائح الطبية وطرق الوقاية من الأمراض والإصابات، مؤكداً أن هذه المعارض تعزز المعرفه وكيف يكون الشخص فعالً في المجتمع كما يهدف لرفع الوعي التثقيفي بأهمية تعلم الاسعافات الاولية عبر برنامج الامير نايف بن عبدالعزيز.