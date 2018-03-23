الأرصاد: غبار وأتربة مثارة على 6 مناطق

علي العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ،الجوف ،حائل والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ،والقصيم يصحب ذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى، وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وحالة البحر من متر إلى متر ونصف، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.