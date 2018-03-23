السجن مدى الحياة.. عقوبة رجل اغتصب طالبة وقتلها

برلين(صدى):

وقعت محكمة ألمانية أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني على لاجئ أفغاني اغتصب وقتل طالبة كانت تبلغ من العمر19 عامًا.

وأكد قضاة المحكمة في حكمهم، جسامة الجريمة مما يعني عدم إمكانية الإفراج المبكر عن المدان، وتعتبر أقصى عقوبة معروفة في ألمانيا، هي السجن مدى الحياة، ويكون أقل مقدار له 15 عاماً.

كان الجاني قد قام بخنق الطالبة ثم اغتصبها عدة مرات وفي النهاية ألقاها في نهر درايزام، وكانت مازالت على قيد الحياة فغرقت، وقال الطب الشرعي إنها ظلت تصارع الغرق في المياه لمدة ساعة.