أمين الفتوى المصرية يوضح حكم كشف كعب المرأة أثناء الصلاة

القاهرة(صدى):

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد ممدوح، أن قدم المرأة عورة في الصلاة، قائلا : ” لكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم “.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أنه لو إنكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بشراب خروجا من الخلاف.

ةتعتبر مسألة ظهور قدم المرأة في الصلاة مسألة خلافية بين الفقهاء ، فقد ذهب الجمهور إلى أن قدمي المرأة عورة فعلى المرأة أن تستر قدمها في الصلاة ، ولكن الحنفية ذهبوا إلى أنهما ليسا بعورة.