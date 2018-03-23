ولي العهد: ” نحن في مرحلة اقتناص الفرص “

واشنطن(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – ، اليوم الجمعة، أن العلاقات السعودية الأمريكية امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية.

وقال سموه خلال حفل الشراكة السعودية الأمريكية بمقر سفارة المملكة بواشنطن : “نحن في المملكة نعيش مرحلة التغيير، مرحلة اقتناص الفرص التي نطمح بأن نعمل فيها مع شركائنا “.

واستذكر ولي العهد خلال كلمته التحالف السعودي الأمريكي لتحرير دولة الكويت من قبل قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

من جانبه قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، خلال كلمته : ” أن العلاقة الخاصة بين المملكة و الولايات المتحدة لم تكن لتزدهر لولا شجاعة وحكمة القادة العظماء من البلدين “.