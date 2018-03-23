بعد إعلانها قائمة الإرهاب.. ” الهيل ” : ” أين اسم حمد بن خليفة “

طلال الضوي(صدى):

علق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الجمعة، ساخرًا من إعلان النظام القطري عن قائمة الإرهاب.

وقال الهيل في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أعلن النظام القطري عن قائمه الارهاب ومعظمهم من المطلوبين في أمريكا ولكن شدني اسم عبدالرحمن بن عمير النعيمي ،كيف يتم ادراجه كممول للارهاب من غير إدراج اسم الأمير السابق حمد بن خليفه صديق طفولته ومموله الرئيسي ؟!!! كبش فداء “.

يذكر أن ردود الفعل بعد إعلان قطر قائمة الإرهاب جاءت محبطة، وعلى عكس ما توقعته بأن ينال إعلان قائمتها التقدير والإشادة، وجدت المزيد من الاتهامات من السياسيين والمحللين، الذين أكدوا أنها من أكبر الدول الداعمة للإرهاب.