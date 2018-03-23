بالفيديو..سيارة لبيع ” الحبحب ” بدون بائع..وصاحبها: ” أثق في أمانة الناس “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، سيارة لبيع ” الحبحب ” بالمدينة المنورة، بدون بائع، حيث ترك صاحب السيارة لافتة مكتوب عليها الأسعار وأنه على المشتري وضع المبلغ داخل السيارة.

وكتب البائع في اللافتة المتروكة : ” سعر البطيخ 10 ريالات للحبة ، وعلى المشتري وضع الفلوس من فتحة الزجاج بالسيارة، مؤكدة على ثقته في أمانة الناس والمجتمع.

وأثار مقطع الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد البعض بتصرف البائع وحسن ظنه بالناس.