الرشاقة وطول الرقبة..أهم المقاييس لاختيار ملكة جمال الأغنام

طرابلس(صدى):

تنافس هذا الأسبوع 300 رأس غنم في مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا، في بادرة فريدة من نوعها، في إطار معرض المربي الليبي الثاني للأغنام المهجنة، على الفوز بجائزة لقب ملكة جمال الغنم.

وتمثلت معايير الجمال لاختيار أجمل شاة في 2018 ، في الرأس الجذّاب ،وحجم العينين واتساعهما، وطول الرقبة وطراوة الأذن، إلى جانب طريقة المشي ورشاقة الجسم والعمر.

ووقع الاختيار في النهاية على 3 أغنام فقط، فازت واحدة بالمركز الأول لتتوّج بذلك ملكة جمال الأغنام، بعد أن استطاعت لفت الانتباه لجمالها وشكلها ونظافتها، ومنحت بذلك لمالكها كأسا وقلادة، بينما احتلت وصيفتين لها المركز الثاني والثالث، ليحصل أصحابهما على قلادة فقط.