المطلق يكرر تأكيده على جلوس المرأة مع إخوان زوجها..ويدعو لاحترام الكبار

نايف السالم(صدى):

كرر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، تأكيده على التمسك بفتواه عن إجازة جلوس المرأة والإخوة مع زوجاتهم جميعا في مجلس واحد، مع الالتزام بالتستر والحجاب وعدم المصافحة.

ووصف الشيخ المطلق من يحاولون إفساد ما أفتى به رغم انه حكم شرعي واضح بأنهم متشددون.

وأكد خلال استضافته بنادي مكة الثقافي الأدبي، أنه يجوز شرعا في السلام على زوجة الأخ بالكلام والسؤال عن أحوالها، كما يجوز الجلوس جميعا بجلسة أسرية يتناولون الشاي والقهوة.

ودعا إلى احترام آراء كبار السن، وعدم الإنجراف وراء وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها ليست مقياسا للرأي العام.

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