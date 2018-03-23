مليون دولار تعويض لرجل قضى 31 عاما مسجونا بـ ” الخطأ “

واشنطن(صدى):

حصل مواطن أمريكي بالغ من العمر 61 عاما، على تعويض قيمته مليون دولار، بعدما ظل محبوسا طوال 31 عامًا بالخطأ، حيث تم إطلاق سراحه بعد العثور على أدلة جديدة في قضيته.

ويقول المواطن : ” حرمتني الحكومة 31 عاما من حياتي، ولم تكن لدي أي فرصة لتنظيم حياتي “.

وقررت لجنة بحث الشكاوى لولاية تينيسي، الأربعاء، منحه أكبر تعويض يمكن دفعه مقابل السجن بالخطأ، ويبلغ مليون دولا.

وسيحصل على 353 ألف دولار فورا لدفع خدمات المحامي وسداد ديونه، أما باقي المبلغ فسيدفع شهريا خلال السنوات الـ10 المقبلة.