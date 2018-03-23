بالفيديو .. تعرف على قدرات ” تاو2 بي ” في نسفها لدبابات الأعداء

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ ” تاو 2 بي ” للمملكة بقيمة 670 مليون دولار.

وتتميز صواريخ تاو 2 بي بأنها لا تهاجم الدبابة من الجانب بل تهاجمها بطريقة مختلفة وبنوع رأس حربي مختلف، حيث يمر الصاروخ فوق الدبابة الهدف، ولحظة مروره يطلق عليها ما يمكن تسميتها مجازاً ” قذيفتين خارقتين للدروع ” تصيب الدبابة في السقف، وهو أضعف مناطق درع الدبابة الذي لا يتوقع عادة أن يتم الهجوم عليه.

ويحتوي رأس الصاروخ على حساسين موجهين نحو الأسفل يحددان طبيعة الهدف وأفضل نقطة لإصابته، وفي اللحظة المناسبة يطلقان الخارقان ليثقبا سقف الدبابة في نقطتين ويدمراها تمام، وهذا الصاروخ يعتبر من بين أحدث الصواريخ في الخدمة بالجيش الأمريكي، ويعتبر الأكثر تطوراً.

يذكر أن الصاروخ تاو هو سلاح مضاد للدروع، أمريكي الصنع من صواريخ الجيل الثاني، أُدخل إلى الجيش الأمريكي عام 1970، وقد أثبت فعاليته في الرمي ضد الأهداف المدرعة وإصابتها بنسبة عالية جداً، ومع سهولة في تركيبه دون استعمال أية أدوات أو معدات إضافية مع القدرة على فحصه ذاتياً دون الحاجة لأي جهاز فحص خارجي ويستخدم في جميع الأحوال الجوية.