بالفيديو..بعد يومين من تعيينه شاهد أول ماقام به الأمير تركي بن طلال
باشر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، الثلاثاء الماضي، مهامه كنائباً لأمير منطقة عسير ، خلفاً للأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – رحمه الله- .
وشارك الأمير تركي في حملات أمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “.
وظهر في مقاطع فيديو خلال تجوله ببعض المناطق ، مستمعا لشرح مدير الحملة عن المناطق والقرى والمراكز التي تمت مداهمتها مؤخراً لضبط العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة.
الأمير #تركي_بن_طلال بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة #عسير
يشرف ميدانيا على حملة وطن بلا مخالف في منطقة عسير هذا اليوم . pic.twitter.com/Yt8nslTvO4
— الامير تركي بن طلال (@Turki_bin_Tala) March 22, 2018
اترك تعليقاً