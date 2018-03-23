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بالفيديو..بعد يومين من تعيينه شاهد أول ماقام به الأمير تركي بن طلال

بالفيديو..بعد يومين من تعيينه شاهد أول ماقام به الأمير تركي بن طلال
محمد بن طحيطح(صدى):

باشر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، الثلاثاء الماضي، مهامه كنائباً لأمير منطقة عسير ، خلفاً للأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – رحمه الله- .

وشارك الأمير تركي في حملات أمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “.

وظهر في مقاطع فيديو خلال تجوله ببعض المناطق ، مستمعا لشرح مدير الحملة عن المناطق والقرى والمراكز التي تمت مداهمتها مؤخراً لضبط العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة.


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