بالفيديو..بعد يومين من تعيينه شاهد أول ماقام به الأمير تركي بن طلال

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، الثلاثاء الماضي، مهامه كنائباً لأمير منطقة عسير ، خلفاً للأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – رحمه الله- .

وشارك الأمير تركي في حملات أمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “.

وظهر في مقاطع فيديو خلال تجوله ببعض المناطق ، مستمعا لشرح مدير الحملة عن المناطق والقرى والمراكز التي تمت مداهمتها مؤخراً لضبط العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة.