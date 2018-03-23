بالصور.. شرطة العرضيات تضبط عددا من مخالفي الدرجات النارية

سعيد القرني(صدى):

نفذت شرطة محافظة العرضيات حملة أمنيه موسعة لضبط الدراجات النارية وسائقيها بمحافظة العرضيات؛ وذلك لورود بلاغات عن قيام سائقي الدراجات النارية بإزعاج السكان إضافة إلى قيامهم بارتكاب عدد من المخالفات، وتعريض أنفسهم وسالكي الطريق لمخاطر الحوادث المرورية.

وكثفت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات جهودها لتعقب الدراجات النارية المخالفة، من خلال حملة شاملة بعدد من الشوارع التي يكثر فيها وجود الدراجات النارية المخالفة، وتم ضبط خمس دراجات نارية وحجزها.

وقد أشرف على الحملة النقيب منصور علي الغامدي ،والرقيب أحمد العامري بتوجية مباشر من مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني ،بمشاركة الدوريات الامنيه والبحث الجنائي.

الجدير بالذكر أن شرطة العرضيات تقوم بجهود جبارة رغم النقص البشري والآلي للدوريات في المحافظة ، وتستمر الحملات الأمنيه لضبط المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة.