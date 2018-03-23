بالفيديو.. العرفج ناعيًا والدته: لا استطيع مغادرة واشنطن لأن أمي علمتني الإخلاص في العمل

نايف السالم(صدى):

نعى الإعلامي أحمد العرفج والدته لؤلؤة العجلان التي انتقلت إلى رحمة الله، تزامنا مع تواجده في واشنطن لكونه من ضمن الوفد الإعلامي المرافق لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وظهر العرفج من خلال مقطع فيديو صوره من مقر إقامته بواشنطن قائلا: ” أصعب شيء تحبس دمعة في عينك على الحزن، قبل ساعات تلقيت خبر وفاة أمي الغالية لؤلؤة العجلان رحمها الله “، مضيفا: ” ما استطيع أغادر واشنطن لأن أمي علمتنا الإخلاص في العمل وأنا في مهمة عمل “.

وأضاف : ” اليوم شعرت بأني كبرت 200 سنة لأن الفلاسفة يقولون يظل الرجل طفلاً حتى تموت أمه ، فإذا ماتت أمه شاخ ! أنا أشعر بالشيخوخة الآن “.