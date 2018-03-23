باحثون يحذرون من البدانة لتأثيرها سلبًا على اللسان
حذّر باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية من إهمال ضبط الوزن، لأن الالتهابات التي تسببها البدانة تؤثر سلباً على رُبع الحليمات الذوقية للسان.
وأوضحت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالدهون يضعف حساسية حليمات التذوق.
وقال الأبحاث : ترتبط البدانة بمستوى منخفض ومزمن من الالتهابات تدفع الأنسجة إلى تخزين الدهون، ويترتب على ذلك إعاقة إشارات خلايا اللسان والتي تقوم بتوصيل المذاق إلى الدماغ.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8031 ] نشر منذ 1 ساعة
فقعتي كرشه☺😁بقعا تصوعش😊😁😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8946 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه.😊😊😊😊.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله لا يبلانابس
احس ماهو التذوق بس كمان يتأثر لسانهم على حكيهم يثقل كلن صادفته حكيه ثقيل ورزه 😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16418 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههه
سبحان الله العظيم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5980 ] نشر منذ 11 دقيقة
دندونه انتبهي لاتصير مثله ولاتضحكي من هيك حالات بعدين تصيري دبه سمينه بريالين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه