باحثون يحذرون من البدانة لتأثيرها سلبًا على اللسان

واشنطن(صدى):

حذّر باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية من إهمال ضبط الوزن، لأن الالتهابات التي تسببها البدانة تؤثر سلباً على رُبع الحليمات الذوقية للسان.

وأوضحت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالدهون يضعف حساسية حليمات التذوق.

وقال الأبحاث : ترتبط البدانة بمستوى منخفض ومزمن من الالتهابات تدفع الأنسجة إلى تخزين الدهون، ويترتب على ذلك إعاقة إشارات خلايا اللسان والتي تقوم بتوصيل المذاق إلى الدماغ.