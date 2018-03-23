السماح بدخول السعوديين إلى البانيا بدون تأشيرة

حمود العنزي (صدى):

أكدت سفارة جمهورية ألبانيا بالرياض ، على إلغائها تأشيرة دخول السعوديين إليها ، بدءا من مطلع أبريل المقبل ، وحتى أكتوبر القادم .

وأشارت السفارة ، إلى أن هذا القرار يأتي دون النظر إلى تأشيرة ” الشنجن ” التي كانت شرطًا في السابق للسماح بالدخول ، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على تويتر ” : مواطنوا المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين يسافرون إلى ألبانيا ويدخلونها بدون تأشيرة من 1 أبريل وحتى 31 أكتوبر ” .