بالفيديو.. طفل يدخل موسوعة جينيس بألف تصفيقة خلال دقيقة

فلوريدا(صدى):

تمكن طفل في التاسعة من عمره، من ولاية فلوريدا، من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكثر من ألف تصفيقة في غضون دقيقة واحدة.

وقالت مصادر إعلامية، إن ستيفين وايد بدأ التدرب على تحقيق أكبر عدد من التصفيقات بكلتا يديه بعدما شاهد حامل الرقم القياسي السابق ” إيلي بيشوب ” على قناة جينيس على يوتيوب.

وأضاف الطفل وايد أنه درس أسلوب حامل الرقم القياسي السابق، حتى تمكن من تسجيل رقم قياسي أولي لنفسه وهو 1.020 تصفيقة في دقيقة واحدة.

وتابع والد الطفل، تشيكاكو وايد: لقد بدأ طفلي نظاماً تدريبياً عبر تخصيص عدة أوقات للتصفيق في اليوم. من المهم أن يعرف الجميع بأن تحقيق أي إنجاز يحتاج للكثير من التدريب والتحضير والتخطيط. أنا فخور بطفلي.